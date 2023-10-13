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        Haberler Televizyon Aile'nin yeni bölümünden Aslan ile Devin'den duygu dolu özel sahne!

        Aile'nin yeni bölümünden Aslan ile Devin'den duygu dolu özel sahne!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin Salı akşamı ekrana gelecek 16. bölümünden Aslan ile Devin'in duygu dolu anlarının yer aldığı yeni sahne yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 22:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:23
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        Aile'nin yeni bölümünden özel sahne!
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        ‘Aile’nin yeni bölümünde Aslan ile Devin çiftinin yine çok konuşulacak özel sahneleri ekrana gelecek. Salı akşamı yayınlanacak 16. bölüm öncesinde yayınlanan Aslan’ın gözyaşları içinde Devin’e “Beni sevmiyormuş gibi yapabilecek misin?” dediği sahnede Aslan’ın sözleri Devin’i derinden etkilerken ikilinin birbirine karşı koymakta zorlandığı görülüyor. İlişkilerinde yeni bir sayfa açılan Aslan ve Devin’in arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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        İşte Aile’nin 16. Bölümünden Sahne;

        Aile yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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        #Aile dizisi
        #aile
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