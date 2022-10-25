Aile sağlık merkezinde vurmuştu! Önce çiçek sonra kurşun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Aile sağlık merkezinde vurmuştu! Önce çiçek sonra kurşun!

Karaman'da Hüseyin B.'nin, hemşire Emine A.'yı çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen ve teyzesinin kızı olan Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gidip evlenme teklifi ettiği, reddedilince ayrıldığı, sonra tekrar gelip silahla saldırdığı belirlendi. Çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazdığı görüldü

Aile sağlık merkezinde vurmuştu! Önce çiçek sonra kurşun!
DHA

Karaman'da olay, dün saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

ATEŞ AÇIP İNTİHARA KALKIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Hüseyin B. (28), aile sağlığı merkezine giderek hemşire Emine A.'ya (26) odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

ÇİÇEKLE EVLİLİK TEKLİF ETMİŞ

Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi.

"SEVDAM BİR NEFES ÇEKMEZSEN ÖLÜRÜM"

Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İki öğrencinin öldüğü okul önündeki çatışmada sıcak gelişme!
GÜNDEM İki öğrencinin öldüğü okul önündeki çatışmada sıcak ...
Son dakika: Haliç Metro Köprüsü üzerinde kablolar yandı! Seferler durdu!
GÜNDEM Haliç Metro Köprüsü'nde kablolar yandı! Seferler ...
Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
GÜNDEM Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28-29 Ekim iş yerleri, postaneler, kargolar açık mı ve okullar yarım gün mü?
GÜNDEM 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
Yargıtay'dan ayakkabılık kararı
GÜNDEM Kapı önüne ayakkabı bırakana kötü haber!
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener TOGG lansmanına katılmayacak
GÜNDEM Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG'da yok
Güneş tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de izlenecek mi? Güneş tutulması hangi illerde izlenebilecek? İl il tutulma saatleri
GÜNDEM Güneş tutulması Türkiye'de nerelerde görülecek?
Güneş tutulması namazı (KÜSUF) nasıl kılınır? Uzmanlar uyardı! Küsuf Güneş tutulması namazı kılınışı ve saati
GÜNDEM Güneş tutulması namazı
90 bin işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşerona kadro şartları: 90 bin taşeron işçi kimler, hangi kurumlarda olacak?
GÜNDEM 90 bin taşerona kadroda son durum!
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı
GÜNDEM Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.