ERTEM AĞABEY BENDEN ÖZÜR DİLEDİ



1989'da aramızdan ayrılan Ertem Eğilmez'in, ölmeden bir yıl önce 'Sana çok büyük haksızlık yaptım' diyerek kendisinden özür dilediğini belirten Eriş Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:



Yavuz (Turgul) ile bir gün konuşurken filmleri yurt dışına satmayı düşündük. Ertem Eğilmez de onay verdi, 'Tamam satın' dedi. O zamanlar lisan bilen çok kişi yoktu. Bir Ömer Kavur, bir de ben vardım sanırım. Onun için mecburen iş benim başıma kaldı. 'Bizim Aile' filmini sattım. 60 bin dolar kazandık. O zaman için büyük paraydı. Düşünün o dönemlerde bir filmin dünya hakları Lübnan'a 5 bin dolara falan satılıyordu. Ancak kontratta gözümden kaçan bir kısım olmuş. Karşı taraf İngilizce dublajlı istedi filmi. Ertem Eğilmez kıyametleri kopardı; 'Nasıl yapacağız!' diye... Tabir-i caizse bir ay göbeğim çatladı! İngiliz Kültür Ateşesi, yabancı dilde eğitim veren okullardaki öğretmenlerle çalıştık. O kadar güzel bir iş çıkardık ki, Adile Naşit filmin dublajlı halini izlerken 'Ben İngilizce konuşuyorum zannettim' dedi. Ertem Ağabey yıllar sonra benden özür diledi.



İhracattaki başarıların ardından Akman, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Nehir' filminde rol alacaktım ama yurt dışına satışlar artınca sonra beni bir daha filmde oynatmadılar. (Gülüyor) Çünkü 'Bizim Aile', 'Aile Şerefi' ve 'Nehir' filmlerinin ihracatıyla çok iyi kazançlar sağladık.