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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile ve Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka hangisi, yüzde kaç indirim yapılıyor, kimler indirimden yararlanabilir?

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan 20 marka hangisi, yüzde kaç indirim yapılıyor?

        81 ilde hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu kapsamında evlenecek çiftlere verilen 150 bin TL faizsiz kredinin yanı sıra anlaşma sağlanan çeşitli markalar, çiftlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacak. Bu indirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Peki, Aile Gençlik Fonu kapsamında hangi markalar indirim yapıyor? İşte, Aile Gençlik Fonu kapsamında indirim sunan markalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:41
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        81 ilde uygulanmaya başlayan Aile Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletildi. Başvurusu kabul edilen çiftlere verilen faizsiz 150 bin TL'lik kredinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 marka ile özel indirimler konusunda iş birliği sağladı. Çiftler, açıklanan markalardan alışveriş yaptığında çeşitli indirimlerden yararlanabilecek. İşte, evlenecek çiftlere özel Aile Gençlik Fonu indirimleri...

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        AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA İNDİRİM UYGULANACAK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, imzalanan protokolle, 20 firmanın, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan evlenecek gençlere yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda özel indirimler sunacağını bildirdi.

        İndirimler; mobilyadan, beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar geniş bir kapsama sahip olacak.

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        AİLE GENÇLİK FONU KAPSAMINDA HANGİ FİRMALAR İNDİRİM YAPACAK?

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:

        Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip.

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        İNDİRİM KODU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

        Yerelde de valiliklerin, belediyelerin yerel işletmelerle işbirliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, bazı belediyelerin nikah salonlarını ücretsiz tahsis edeceğini, bazı belediyelerin de eşyalara destek olacağını dile getirdi.

        Bakan Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Umudu ve dayanışmayı büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

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