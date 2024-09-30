AJet indirimli bilet kampanyası: Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve AJet'in yürüttüğü ortak çalışma kapsamında; gazi, şehit ve gazi yakınlarına yurt içi ve yurt dışı seferlerde yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde, engelli bireyler de özel indirimlerden faydalanabilecek. İşte, AJet şehit ve gazi yakınları indirimli bilet kampanyası...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AJet’in ortak düzenlediği projede; şehit yakını, gazi ve yakınları, engelli yolcular, artık ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet alabilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Millî Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz.’’ dedi. İşte, AJet şehit ve gazi yakınları indirimli bilet kampanyası...
AJET'TEN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE İNDİRİMLİ BİLET
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve AJet’in ortak iş birliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınları, yurt içi biletlerde yüzde 50’ye; Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20’ye varan indirim bilet alabilecek.
ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN DE YÜZDE 25'E VARAN İNDİRİM
İş birliği kapsamında sadece şehit yakınları ve gaziler değil; engelli vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek. Engelli vatandaşlar iç hat ve KKTC seferlerinde yüzde 20, dış hatta ise yüzde 25 indirimli bilet alabilecek.