Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, nerelidir?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilenler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, nerelidir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçtiğimiz günlerde Derya Yanık atandı. Derya Yanık daha önce AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulunmuştu. Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında? İşte Derya Yanık hakkında merak edilenler..

DERYA YANIK KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Yanık, 1995'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve Aralık 1996'da İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Serbest avukat olarak çalışmaya başlayan ve aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olan Derya Yanık, 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Merve Aydın nereli? Survivor 2021 Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor Merve mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor Steven kimdir? Survivor Steven Salam kaç yaşında ve nereli? Steven Salam 'ın mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Steven kimdir?
Mustafa Taş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mustafa Taş hayatı hakkında
BİYOGRAFİMustafa Taş kimdir?
Veli Erdem Karakülah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Veli Erdem Karakülah hayatı hakkında
BİYOGRAFİVeli Erdem Karakülah kimdir?
Sinan Akçıl biyografisi: Sinan Akçıl kimdir? Sinan Akçıl kaç yaşında, nereli, eşi kim?
BİYOGRAFİSinan Akçıl kimdir?
Nilay Yeşiltepe kimdir? Nilay Yeşiltepe neden vefat etti?
BİYOGRAFİNilay Yeşiltepe kimdir?
Harzemşahlar Devleti nerede kuruldu? Harzemsahlar Devleti kurucusu kimdir?
BİYOGRAFİHarzemşahlar Devleti nerede kuruldu?
Cengiz Han kimdir, Türk müydü? Cengiz Han ne zaman, nasıl öldü? Cengiz Han'ın biyografisi
BİYOGRAFİCengiz Han kimdir, Türk müydü?
Harzemşahlar kimlerdir, kurucusu kimdir? Harzemşahlar Devleti ne zaman yıkıldı, kim yıktı?
BİYOGRAFİHarzemşahlar kimlerdir, kurucusu kimdir?
Şarkıcı Zara kimdir, kaç yaşında? Zara aslen nereli, gerçek adı nedir? Zara ne demek? Biyografisi
BİYOGRAFİŞarkıcı Zara kimdir?