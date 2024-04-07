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        Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı ve şartları belli mi?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine 8 bin personel alımı yapılacak. Merkez ve taşra teşkilatında çalışma şartı verilen ilanda KPSS şartı bulunuyor. Başvuru detaylarını merak edenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte, Bakan Göktaş açıklaması ile 8 bin personel alımı hakkında tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 09:15 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:18
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 21 Şubat ile 11 Mart arasında tamamlanmıştı. Bakan Göktaş, alımların yapılacağı zaman için tarih verdi. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte tüm bilgiler…

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        AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 8 bin personel alacağını Şubat ayında duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişi;

        "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alınacaktır."

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        AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Bakanlık'a alınacak 8 bin personel kadrosu şu şekilde;

        Elektrik elektronik, makine- inşaat mühendisi,

        Şehir plancısı,

        Tekniker ve teknisyen,

        Büro ve destek personeli,

        Koruma ve güvenlik görevlisi,

        Aile sosyal destek personeli,

        Sosyal çalışmacı,

        Psikolog,

        Çocuk gelişimcisi,

        Öğretmen,

        Fizyoterapist, hemşire ve diğer sağlık görevlisi,

        Mimar,

        Yurt yönetim personeli alınacak.

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        8 BİN PERSONEL ALIMI BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

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