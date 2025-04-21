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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:18
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        Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusu
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        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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        #Mükremin Gezgin
        #haberler
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