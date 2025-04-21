Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacağı belirtildi
Giriş: 21.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:18
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ