        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan darbedilen anneye destek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan darbedilen anneye destek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, darp edilen anne ve özel gereksinimli çocuğuyla ilgili görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, çocuğun koruma altına alındığını, darp edilen anneye ekonomik destek sağlanacağını ve Bakanlık olarak adli sürece müdahil olacaklarını bildirdi

        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Darbedilen anneye destek

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan, bir annenin darp edilmesi ve özel gereksinimli çocuğuyla birlikte mağduriyet yaşamasına ilişkin görüntüler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, görüntülerin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiğini ve söz konusu özel gereksinimli çocuğun devlet korumasına alındığını duyurdu.

        Açıklamada, görüntülerin paylaşılmasının ardından saha ekiplerinin derhal çalışma başlattığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve annenin durumu titizlikle raporlanmış ve gerekli süreç derhal başlatılmıştır.

        Yapılan değerlendirmeler neticesinde, özel gereksinimli çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alınması uygun bulunmuştur.

        Kadın konukevi hizmetinden yararlanmak istemeyen anneye ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden gerekli ekonomik destek sağlanacaktır.

        Uzaklaştırma kararı aldırılan şahsın gereken cezayı alması için bakanlık olarak adli sürece müdahil olacağız. Şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuz nettir, bu çerçevede hem annenin hem de özel gereksinimli evladımızın haklarını korumak için 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi