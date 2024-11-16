Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı için başvurular Ekim ayında tamamlandı. Adaylar, başvuru işlemlerini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise tüm gözler sonuçlar için bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar…