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        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama: 2 bin 390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2 bin 390 personel alımı sonuçları sorgulama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alım için adaylar başvurularını 15-30 Ekim tarihleri arasında tamamladı. İlana göre, Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemi KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:22
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı için başvurular Ekim ayında tamamlandı. Adaylar, başvuru işlemlerini Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise tüm gözler sonuçlar için bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar…

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

        2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        Sonuçlar ile ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

        2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak.

        PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

        Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

        Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

        Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

        Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

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        AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

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