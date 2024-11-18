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        Haberler Bilgi Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama 2024: 2390 personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 2390 personel alımı yapılacak. Başvuru işlemleri 15-30 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. İlanda, 2 bin 390 kişilik alımın Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak yapılacağı belirtildi. Şimdi tüm gözler sonuç tarihinde. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2390 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 08:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 08:16
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 2390 sözleşmeli personel alımı için başvurular Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alındı. Müracaatta bulunan adaylar, başvuru sonuçları için bakanlık açıklamalarını yakından takip ediyor. 2390 personel alımı sonuç ekranı kontrol ediliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2390 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar…

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

        2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        Sonuçlar ile ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.

        2 bin 390 personel alımı başvuru sonuçları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak.

        PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

        Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday belirlenecektir.

        Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puanları ve başvuru için gerekli belgelerinin uygunluğu değerlendirilecektir.

        Değerlendirmeye ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır.

        Adaylar değerlendirme sonucunu Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

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        AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

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