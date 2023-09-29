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        Haberler Televizyon Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aile dizisi yeni sezonu 3 Ekim'de Show TV'de!

        Aile dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

        Show TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım'ın yeni sezonu heyecanla beklenen dizisi Aile'den yeni tanıtım yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde bir araya getiren dizinin yeni sezonu 3 Ekim Salı akşamı başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 20:58 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:58
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        Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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        "Aile" çarpıcı ve sürükleyici yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi için geri sayım sürerken yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

        HEYECAN DORUKTA

        Tanıtımda; Aslan’ın ‘aile’ ile ilgili söylediği çarpıcı sözler ve Devin’in acılarını dile getirmesi dikkat çekiyor. Cihan açıkça Soykanlar’a savaş açarken, Aslan’ın ailesini korumak için neler yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. Boşanmak için harekete geçen Devin’in görüştüğü avukat Serap ise dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Avukat Serap karakteriyle Aile’nin kadrosuna dahil olan Selin Şekerci’nin görüldüğü tanıtım yeni sezona olan heyecanı giderek artırıyor.

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        Yeni sezon hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimleriyle kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        Aile yeni sezonuyla Salı akşamı saat 20.00' de Show TV’de!

        İşte Aile'nin 14. Bölüm 3. Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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