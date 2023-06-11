Ailesini rehin aldı! Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, 9 Haziran Cuma Günü saat 21.00'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Ö., iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ile eşi Öncü Ö.'yü bıçakla rehin aldı. Çiftin arasına Bilal Ö.'nün babası Ali Ö. girdi. Bu sırada Bilal Ö. bağırmaya ve tehditler yağdırmaya devam edince bu sefer başka bir komşuları olaya müdahale etti.

Komşusu, Bilal Ö. ile dikkatini dağıtmak için tartışmaya başladı. O sırada sesleri duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Polis ekiplerinin geldiğini gören Bilal Ö., bu kez de elindeki bıçaklarla sokağa çıktı. Şüpheli, bıçakları bırakmayıp çevredekileri tehdit etmeye devam edince, polis zanlıyı bacağından vurdu. Ancak Bilal Ö. buna rağmen elindeki bıçakları bırakmadı ve polise direnmeye devam etti.

Ekipler, Bilal Ö.'yü etkisiz hale getirmeye çalışırken, rehin aldığı karısı Öncü Ö. ise polisi engellemeye çalışarak 'Kocamı bırakın' diye bağırdı. Polis ekipleri, Bilal Ö.'yü bıçakla etrafa tehditler savurduğu sırada üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi. Bacağına 2 kurşun isabet eden Bilal Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.