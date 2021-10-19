AIRPODS 3 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
AirPods 3 Türkiye fiyatı da belli oldu. Yurt dışı fiyatı 179$ olarak açıklanan AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL'dir.
AIRPODS 3 ÖZELLİKLERİ NELER?
Kulağa rahatça oturan kenarlar
Adaptif EQ özelliğine sahip muhteşem ses performansı
Üç boyutlu, büyüleyici bir dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses¹
Kuvvet sensörü denetimi
Tere ve suya dayanıklı tasarım (IPX4)³
Tüm Apple aygıtlarınız için kolay kurulum
MagSafe şarj aygıtıyla veya Qi sertifikalı bir şarj aygıtıyla kablosuz olarak ya da Lightning konnektörüyle şarj edilebilen Şarj Kutusu
TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Ses Teknolojisi
Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses¹
Adaptif EQ
Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü
Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör
Sensörler
Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
Kuvvet sensörü
İçe dönük mikrofon
Hareket algılayıcı ivmeölçer
Ten algılama sensörleri
Konuşma algılayıcı ivmeölçer
Çip
H1 kulaklık çipi
Kontroller
Çalmak, duraklatmak veya aramaları yanıtlamak için bir kez basın
Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez basın
Bir önceki parçaya dönmek için üç kez basın
Siri için basılı tutun
Bir parça çalmak, arama yapmak veya yol tarifi almak için “Hey Siri” diye seslenin
Tere ve Suya Dayanıklılık
Tere ve suya dayanıklı tasarım (IPX4)³
Boyut ve Ağırlık
AirPods (her biri)⁶
Yükseklik: 30,79 mm
Genişlik: 18,26 mm
Derinlik: 19,21 mm
Ağırlık: 4,28 gram
MagSafe Şarj Kutusu⁶
Yükseklik: 46,40 mm
Genişlik: 54,40 mm
Derinlik: 21,38 mm
Ağırlık: 37,91 gram
Şarj Kutusu
MagSafe şarj aygıtıyla, Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla veya Lightning konnektörüyle çalışır
Pil
AirPods
Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi (uzamsal ses açıkken 5 saate kadar)²
Tek şarjla 4 saate kadar konuşma süresi⁴
AirPods ve MagSafe Şarj Kutusu
30 saate kadar dinleme süresi⁷
20 saate kadar konuşma süresi⁸
Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi⁹ veya yaklaşık 1 saat konuşma süresi¹⁰
Bağlantı Özellikleri
Bluetooth 5.0
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik özellikleri, engelleri olan kişilerin yeni AirPods’larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı oluyor.
Özelliklerden bazıları:
Canlı Dinleme özellikli ses¹¹
Kulaklık seviyeleri
Kulaklık Kolaylıkları
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