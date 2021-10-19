AIRPODS 3 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

AirPods 3 Türkiye fiyatı da belli oldu. Yurt dışı fiyatı 179$ olarak açıklanan AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL'dir.

AIRPODS 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Kulağa rahatça oturan kenarlar

Adaptif EQ özelliğine sahip muhteşem ses performansı

Üç boyutlu, büyüleyici bir dinleme deneyimi için dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses¹

Kuvvet sensörü denetimi

Tere ve suya dayanıklı tasarım (IPX4)³

Tüm Apple aygıtlarınız için kolay kurulum

MagSafe şarj aygıtıyla veya Qi sertifikalı bir şarj aygıtıyla kablosuz olarak ya da Lightning konnektörüyle şarj edilebilen Şarj Kutusu

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ses Teknolojisi

Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses¹

Adaptif EQ

Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

Sensörler

Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

Kuvvet sensörü

İçe dönük mikrofon

Hareket algılayıcı ivmeölçer

Ten algılama sensörleri

Konuşma algılayıcı ivmeölçer

Çip

H1 kulaklık çipi

Kontroller

Çalmak, duraklatmak veya aramaları yanıtlamak için bir kez basın

Bir sonraki parçaya atlamak için iki kez basın

Bir önceki parçaya dönmek için üç kez basın

Siri için basılı tutun

Bir parça çalmak, arama yapmak veya yol tarifi almak için “Hey Siri” diye seslenin

Tere ve Suya Dayanıklılık

Tere ve suya dayanıklı tasarım (IPX4)³

Boyut ve Ağırlık

AirPods (her biri)⁶

Yükseklik: 30,79 mm

Genişlik: 18,26 mm

Derinlik: 19,21 mm

Ağırlık: 4,28 gram

MagSafe Şarj Kutusu⁶

Yükseklik: 46,40 mm

Genişlik: 54,40 mm

Derinlik: 21,38 mm

Ağırlık: 37,91 gram

Şarj Kutusu

MagSafe şarj aygıtıyla, Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla veya Lightning konnektörüyle çalışır

Pil

AirPods

Tek şarjla 6 saate kadar dinleme süresi (uzamsal ses açıkken 5 saate kadar)²

Tek şarjla 4 saate kadar konuşma süresi⁴

AirPods ve MagSafe Şarj Kutusu

30 saate kadar dinleme süresi⁷

20 saate kadar konuşma süresi⁸

Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi⁹ veya yaklaşık 1 saat konuşma süresi¹⁰

Bağlantı Özellikleri

Bluetooth 5.0

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik özellikleri, engelleri olan kişilerin yeni AirPods’larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı oluyor.

Özelliklerden bazıları:

Canlı Dinleme özellikli ses¹¹

Kulaklık seviyeleri

Kulaklık Kolaylıkları