Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ajan Salt oyuncuları kimdir? Ajan Salt konusu nedir?

Ajan Salt filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. İşte Ajan Salt filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Ajan Salt

Ajan Salt oyuncuları kimler? Ajan Salt filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2010 yılı aksiyon türündeki filmin başrolünde Angelina Jolie yer alıyor. İşte Ajan Salt filmine dair detaylar...

AJAN SALT OYUNCULARI KİMDİR?

Angelina Jolie, Evelyn Salt
Liev Schreiber, Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı
Chiwetel Ejiofor, Peabody, CIA karşı istihbarat memuru
Yara Shahidi, Cleo, Salt'un komşusu
Zoe Lister-Jones
Daniel Olbrychski
Gaius Charles
Victor Slezak
Corey Stoll

AJAN SALT KONUSU NEDİR?

CIA ajanı Evelyn Salt (Jolie),başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuaförüm Sensin kim elenecek? 28 Ağustos 2020 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim olacak?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de kim elenecek?
TV yayın akışı 28 Ağustos 2020! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?
TELEVİZYONYayın akışı 28 Ağustos
Reyting sonuçları 27 Ağustos 2020 Perşembe! Dizi reyting sıralamasında birinci ne oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON27 Ağustos reyting sonuçları!
Çatı Katı Aşk 8. son bölüm yayınlandı! 9. yeni bölüm fragmanı Kanal D
TELEVİZYONÇatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı
MasterChef Masterclass'ı kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef Türkiye son bölüm
TELEVİZYONMasterChef Masterclass'ı kim kazandı?
Sezonun iddialı dizisi Arıza'dan yeni tanıtım!
TELEVİZYONNefesler arıza için tutuldu!
'Çukur' merakla beklenen 4. sezonundan duygu dolu tanıtım!
TELEVİZYON'Çukur'dan duygu dolu tanıtım!
Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? Vizontele Tuuba filminin konusu
TELEVİZYONVizontele Tuuba oyuncuları kimler?
Kuaförüm Sensin'de finale doğru tansiyon yükseliyor!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de finale doğru tansiyon yükseliyor!
Çember: Hayalet Gemi filmi oyuncuları kimler? Çember: Hayalet Gemi konusu nedir?
TELEVİZYONÇember: Hayalet Gemi filmi oyuncuları kimler?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X