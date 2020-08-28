Ajan Salt oyuncuları kimler? Ajan Salt filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2010 yılı aksiyon türündeki filmin başrolünde Angelina Jolie yer alıyor. İşte Ajan Salt filmine dair detaylar...
AJAN SALT OYUNCULARI KİMDİR?
Angelina Jolie, Evelyn Salt
Liev Schreiber, Winter, Salt'un patronu ve arkadaşı
Chiwetel Ejiofor, Peabody, CIA karşı istihbarat memuru
Yara Shahidi, Cleo, Salt'un komşusu
Zoe Lister-Jones
Daniel Olbrychski
Gaius Charles
Victor Slezak
Corey Stoll
AJAN SALT KONUSU NEDİR?
CIA ajanı Evelyn Salt (Jolie),başkana suikast yapan bir Rus casusu olmaktan dolayı suçlanır.Salt başka birinin suikast düzenlediğini ve kendi suçsuzluğunu kanıtlaması gerekmektedir.
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