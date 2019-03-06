HABERTÜRK SPOR | Yekta DEMİR
Dünya futboluna kazandırdığı yıldızlarla adından her daim söz ettiren Ajax, dün gece yeni bir tarih yazdı.
Hollanda ekibi, genç yetenekleriyle Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'i Bernabeu'da hezimete uğratıp çeyrek finale çıkarak bütün dünyada adından söz ettirdi.
Altyapı ve oyuncu parlatma denildiğinde akla ilk gelen takımlardan biri olan Ajax bu sene harika bir jenarasyon yakalamış durumda.
Yaş ortalaması sadece 24.4 olan Amsterdam ekibi, yeni jenerasyonundan 400 milyon Euro'luk bir transfer geliri elde etmek istiyor.
Real Madrid'i ilk maçtaki 2-1'lik skor dezavantajına rağmen üstün bir oyunla 4-1 deviren Ajax takımının ilk 11'inin maliyeti ise dev takımlara göre sudan ucuz denilecek bir seviyede.
FRENKİE DE JONG
Hollanda ekiplerinden Willem II takımından bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu Ajax forması ile 12 gol 19 asistle oynadı. Yeni sezonda Barcelona'da top koşturacak olan De Jong 75 milyon Euro'ya transfer oldu.
DE LİGHT
Ajax altyapısından yetişen 19 yaşındaki De Ligt, geçtiğimiz sene milli takıma çağrılırken 13 maça çıktı. De Ligt, genç yaşına rağmen takım kaptanlığını üstleniyor.
Piyasa değeri: 65 milyon Euro
HAKİM ZİYECH
2016 yılında Twente’den 11 milyon Euro'ya Ajax’a transfer olan 25 yaşındaki Faslı oyuncu, Ajax forması ile 103 maçta 28 gol atıp 45 de asist yaptı. Ziyech, milli takımda ise 22 maça çıkıp 10 gol kaydetti.
Piyasa değeri: 35 milyon euro
DAVİD NERES
21 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, Ajax formasıyla 71 maçta 20 gol attı. Neres, 2017 Ocak transfer döneminde Sao Paulo Kulübü'nden 12 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
Piyasa değeri: 25 milyon Euro
ANDRE ONANA
2015’te Barcelona’dan sadece 150 bin Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci, Ajax formasıyla 122 maça çıktı.
Piyasa değeri: 28 milyon Euro
DONNY VAN DE BEEK
21 yaşındaki oyuncu, Ajax altyapısının meyvelerinden. Orta sahada görev alan Van de Beek, Ajax formasıyla toplam 36 gol atıp 24 asist yaptı.
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
NİCOLAS TAGLİAFİCO
26 yaşındaki sol bek, 2018 Ocak ayında Arjantin'in Independiente Kulübü'nden 6 milyon Euro'ya transfer oldu.
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
DALEY BLİND
Ajax'da ikinci baharını yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United'den 16 milyon Euro'ya transfer oldu.
Piyasa değeri: 18 milyon Euro
NOUSSAİR MAZRAOUİ
Ajax altyapısından çıkan 21 yaşındaki Faslı futbolcu sağ bek mevkisinde görev alıyor.
Piyasa değeri: 12 milyon Euro
LASSE SCHÖNE
Takımın tecrübeli isimlerinden olan Schöne 32 yaşında... Önlibero mevkisinde oynayan futbolcu, 7 sezondur Ajax'ta top koşturuyor. Schöne, 2012'de bedelsiz olarak NEC Nijmegen takımından geldi.
Piyasa değeri: 3 milyon euro
DUSAN TADİC
Sırbistanlı oyuncu bu sezon Southampton'dan 11,5 milyon Euro'ya transfer edildi. 26 gol ve 15 asistle takımına önemli bir katkı veren Tadic, 30 yaşında.
Piyasa değeri: 18 milyon Euro
Ajax, yeni yetenekleriyle şimdiden devlerin iştahını kabartırken sattığı oyuncularla da son dönemde önemli bir gelir elde etti.
Hollanda ekibi son 10 yılda sattığı oyuncuların bonservisinden 270 milyon Euro'yu kasasına koydu. İşte o transferler:
De Jong > Barcelona > 75 milyon Euro
Klaassen > Everton > 27 milyon Euro
Blind > Manchester United > 17,5 milyon Euro
Justin Kluivert > Roma > 17,2 milyon Euro
Eriksen > Tottenham > 13,5 milyon Euro
Vertonghen > Tottenham > 12,5 milyon Euro
Bazoer > Wolfsburg > 12 milyon Euro
Vermaelen > Arsenal > 12 milyon Euro
Heitinga > Ajax > 10 milyon Euro
Anita > Newcastle > 9 milyon Euro
Riedewald > Crystal Palace > 9 milyon Euro
Siem de Jong > Newcastle > 8,7 milyon Euro
24 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR
Real Madrid'i eleyen Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 1994-1995 sezonundan sonra bir ilke imza attı. Ajax, iç sahada kaybedilen ilk maçın ardından Real Madrid'i 1995'ten sonra Avrupa kupalarından eleyen ilk takım oldu.
Danimarka ekibi Odense, 24 yıl önce UEFA Kupası'nda Real Madrid karşısında evinde kaybettiği ilk maçın ardından tur atlamayı başarmıştı.
16 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDELER
Ajax, 4 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Hollanda ekibi, daha önce 2002-2003 sezonunda çeyrek finale yükselmişti. Genç oyunculardan kurulu takımla başarı hedefleyen Ajax, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda son olarak 1994-1995 sezonunda şampiyonluk yaşadı.
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