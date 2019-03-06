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Ajax darphanesi!

Giriş: 06.03.2019 - 15:18 | Güncelleme:  

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Ajax, genç yıldızlarıyla dünya futbolunda kendisinden söz ettiriyor. Kadrosunda De Light ve De Jong gibi yıldızları bulunduran Ajax'ın, doğru transfer politikası dikkat çekiyor

  • 1 Ajax darphanesi!
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    HABERTÜRK SPOR | Yekta DEMİR

    Dünya futboluna kazandırdığı yıldızlarla adından her daim söz ettiren Ajax, dün gece yeni bir tarih yazdı.

  • 2 Ajax darphanesi!
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    Hollanda ekibi, genç yetenekleriyle Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'i Bernabeu'da hezimete uğratıp çeyrek finale çıkarak bütün dünyada adından söz ettirdi.

  • 3 Ajax darphanesi!
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    Altyapı ve oyuncu parlatma denildiğinde akla ilk gelen takımlardan biri olan Ajax bu sene harika bir jenarasyon yakalamış durumda.

  • 4 Ajax darphanesi!
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    Yaş ortalaması sadece 24.4 olan Amsterdam ekibi, yeni jenerasyonundan 400 milyon Euro'luk bir transfer geliri elde etmek istiyor.

  • 5 Ajax darphanesi!
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    Real Madrid'i ilk maçtaki 2-1'lik skor dezavantajına rağmen üstün bir oyunla  4-1 deviren Ajax takımının ilk 11'inin maliyeti ise dev takımlara göre sudan ucuz denilecek bir seviyede.

  • 6 Ajax darphanesi!
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    FRENKİE DE JONG

    Hollanda ekiplerinden Willem II takımından bedelsiz olarak transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu Ajax forması ile 12 gol 19 asistle oynadı. Yeni sezonda Barcelona'da top koşturacak olan De Jong 75 milyon Euro'ya transfer oldu.

  • 7 Ajax darphanesi!
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    DE LİGHT

    Ajax altyapısından yetişen 19 yaşındaki De Ligt, geçtiğimiz sene milli takıma çağrılırken 13 maça çıktı. De Ligt, genç yaşına rağmen takım kaptanlığını üstleniyor.

    Piyasa değeri: 65 milyon Euro

  • 8 Ajax darphanesi!
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    HAKİM ZİYECH

    2016 yılında Twente’den 11 milyon Euro'ya Ajax’a transfer olan 25 yaşındaki Faslı oyuncu, Ajax forması ile 103 maçta 28 gol atıp 45 de asist yaptı. Ziyech, milli takımda ise 22 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

    Piyasa değeri: 35 milyon euro

  • 9 Ajax darphanesi!
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    DAVİD NERES

    21 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, Ajax formasıyla 71 maçta 20 gol attı. Neres, 2017 Ocak transfer döneminde Sao Paulo Kulübü'nden 12 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

    Piyasa değeri: 25 milyon Euro

  • 10 Ajax darphanesi!
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    ANDRE ONANA

    2015’te Barcelona’dan sadece 150 bin Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci,  Ajax formasıyla 122 maça çıktı.

    Piyasa değeri: 28 milyon Euro

  • 11 Ajax darphanesi!
    11 | 33

    DONNY VAN DE BEEK

    21 yaşındaki oyuncu, Ajax altyapısının meyvelerinden. Orta sahada görev alan Van de Beek, Ajax formasıyla toplam 36 gol atıp 24 asist yaptı.

    Piyasa değeri: 20 milyon Euro

     

  • 12 Ajax darphanesi!
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    NİCOLAS TAGLİAFİCO

    26 yaşındaki sol bek, 2018 Ocak ayında Arjantin'in Independiente Kulübü'nden 6 milyon Euro'ya transfer oldu.

    Piyasa değeri: 20 milyon Euro

  • 13 Ajax darphanesi!
    13 | 33

    DALEY BLİND

    Ajax'da ikinci baharını yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester United'den 16 milyon Euro'ya transfer oldu.

    Piyasa değeri: 18 milyon Euro

  • 14 Ajax darphanesi!
    14 | 33

    NOUSSAİR MAZRAOUİ

    Ajax altyapısından çıkan 21 yaşındaki Faslı futbolcu sağ bek mevkisinde görev alıyor.

    Piyasa değeri: 12 milyon Euro

  • 15 Ajax darphanesi!
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    LASSE SCHÖNE

    Takımın tecrübeli isimlerinden olan Schöne 32 yaşında... Önlibero mevkisinde oynayan futbolcu, 7 sezondur Ajax'ta top koşturuyor. Schöne, 2012'de bedelsiz olarak NEC Nijmegen takımından geldi.

    Piyasa değeri: 3 milyon euro

  • 16 Ajax darphanesi!
    16 | 33

    DUSAN TADİC

    Sırbistanlı oyuncu bu sezon Southampton'dan 11,5 milyon Euro'ya transfer edildi. 26 gol ve 15 asistle takımına önemli bir katkı veren Tadic, 30 yaşında.

    Piyasa değeri: 18 milyon Euro

  • 17 Ajax darphanesi!
    17 | 33

    Ajax, yeni yetenekleriyle şimdiden devlerin iştahını kabartırken sattığı oyuncularla da son dönemde önemli bir gelir elde etti.

  • 18 Ajax darphanesi!
    18 | 33

    Hollanda ekibi son 10 yılda sattığı oyuncuların bonservisinden 270 milyon Euro'yu kasasına koydu. İşte o transferler:

  • 19 Ajax darphanesi!
    19 | 33

    De Jong > Barcelona > 75 milyon Euro

  • 20 Ajax darphanesi!
    20 | 33

    Klaassen  > Everton > 27 milyon Euro

  • 21 Ajax darphanesi!
    21 | 33

    Blind > Manchester United >  17,5 milyon Euro

  • 22 Ajax darphanesi!
    22 | 33

    Justin Kluivert > Roma > 17,2 milyon Euro

  • 23 Ajax darphanesi!
    23 | 33

    Eriksen > Tottenham > 13,5 milyon Euro

  • 24 Ajax darphanesi!
    24 | 33

    Vertonghen > Tottenham > 12,5 milyon Euro

  • 25 Ajax darphanesi!
    25 | 33

    Bazoer > Wolfsburg > 12 milyon Euro

  • 26 Ajax darphanesi!
    26 | 33

    Vermaelen > Arsenal > 12 milyon Euro

  • 27 Ajax darphanesi!
    27 | 33

    Heitinga > Ajax > 10 milyon Euro

  • 28 Ajax darphanesi!
    28 | 33

    Anita > Newcastle > 9 milyon Euro

  • 29 Ajax darphanesi!
    29 | 33

    Riedewald > Crystal Palace > 9 milyon Euro

  • 30 Ajax darphanesi!
    30 | 33

    Siem de Jong > Newcastle > 8,7 milyon Euro

  • 31 Ajax darphanesi!
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    24 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDILAR

    Real Madrid'i eleyen Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde 1994-1995 sezonundan sonra bir ilke imza attı. Ajax, iç sahada kaybedilen ilk maçın ardından Real Madrid'i 1995'ten sonra Avrupa kupalarından eleyen ilk takım oldu.

  • 32 Ajax darphanesi!
    32 | 33

    Danimarka ekibi Odense, 24 yıl önce UEFA Kupası'nda Real Madrid karşısında evinde kaybettiği ilk maçın ardından tur atlamayı başarmıştı.

  • 33 Ajax darphanesi!
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    16 YIL SONRA ÇEYREK FİNALDELER

    Ajax, 4 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Hollanda ekibi, daha önce 2002-2003 sezonunda çeyrek finale yükselmişti. Genç oyunculardan kurulu takımla başarı hedefleyen Ajax, Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda son olarak 1994-1995 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

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