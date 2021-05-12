"Buna ne can ne kalp dayanır!"

Hollanda şampiyonu Ajax'tan taraftarlarına tarihi jest! Eredivise'de 35. kez şampiyonluğa ulaşan Ajax, pandamı nedeniyle takımlarından uzak kalan taraftarlarına kupanın parçalarını yolladı. Şampiyonluk kupasını eriten kulüp, kupayı 42 bin adet minik yıldız haline getirdi. Bu yıldızlar, kombine bileti olan taraftarlara yollandı.

Kampanyayla ilgili çekilen videoda 'zaferin bir parçası, tarihin bir parçası, Ajax'ın bir parçası' sloganı kullanıldı.

Ajax'ın menajeri Edwin Van Der Sar konuyla ilgili şunları söyledi: "Sezonun büyük bölümünde taraftarlarımız olmadan maçlara çıkmak zorunda kaldık. Buna rağmen stada giderken, sosyal medyada ve kişisel olarak sürekli onların desteğini gördük. Zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğumuzun bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlıyoruz."

3,45 gram ağırlığındaki her minik yıldızın 0,06 gramının kupadan alınan malzemeden oluştuğu aktarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'a bir kupa daha vererek şampiyonluğun müzede yaşatılmasına destek verdi.