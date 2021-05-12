Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolDiğer
ABONE OL

Ajax şampiyonluk kupasını eritti!

Hollanda'da 35. kez şampiyonluğa ulaşan Ajax Kulübü'nden taraftarına unutulmaz bir jest geldi! Ajax, şampiyonluk kupasını eritip 42 bin adet minik yıldız haline getirerek bunları kombine bilet alan 42 bin taraftarına yolladı

Ajax şampiyonluk kupasını eritti!

Hollanda şampiyonu Ajax'tan taraftarlarına tarihi jest! Eredivise'de 35. kez şampiyonluğa ulaşan Ajax, pandamı nedeniyle takımlarından uzak kalan taraftarlarına kupanın parçalarını yolladı. Şampiyonluk kupasını eriten kulüp, kupayı 42 bin adet minik yıldız haline getirdi. Bu yıldızlar, kombine bileti olan taraftarlara yollandı.

Kampanyayla ilgili çekilen videoda 'zaferin bir parçası, tarihin bir parçası, Ajax'ın bir parçası' sloganı kullanıldı.

Ajax'ın menajeri Edwin Van Der Sar konuyla ilgili şunları söyledi: "Sezonun büyük bölümünde taraftarlarımız olmadan maçlara çıkmak zorunda kaldık. Buna rağmen stada giderken, sosyal medyada ve kişisel olarak sürekli onların desteğini gördük. Zorlu bir sezonun ardından şampiyonluğumuzun bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlıyoruz."

3,45 gram ağırlığındaki her minik yıldızın 0,06 gramının kupadan alınan malzemeden oluştuğu aktarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax'a bir kupa daha vererek şampiyonluğun müzede yaşatılmasına destek verdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş - Karagümrük maçı yazar yorumları
FUTBOL"Buna ne can ne kalp dayanır!"
Beşiktaş alkış beklerken strese girdi - BJK haberleri
FUTBOLAlkış beklerken strese girdi!
Spor yazarları, Galatasaray - Denizlispor maçını kaleme aldı
FUTBOL"Mucizeye yarım adım"
Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın kurtarıcısı oldu!
FUTBOLKurtarıcı!
Süper Lig'de böyle yarış görülmedi!
FUTBOLBöylesi görülmedi!
Fenerbahçe - Sivasspor maçının yazar yorumları
FUTBOLRüyadan uyandılar!
KİM KÜME DÜŞTÜ? Süper Lig'de son hafta öncesi yarış kızıştı! Küme düşen son takım belli oluyor
FUTBOLİşte kümede kalma ihtimalleri
Süper Lig puan durumu 12 Mayıs 2021! Spor Toto Süper Lig 41. hafta maç sonuçları ve puan tablosu
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (12 Mayıs)
İbrahim Yıldız: Hesaplar altüst oldu!
FUTBOL"Hesaplar altüst oldu!"
Rıza Çalımbay: “Takımımla gurur duyuyorum”
FUTBOL"Takımımla gurur duyuyorum"