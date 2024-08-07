Ajda Pekkan: Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı

Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda harikulade bir konsere imza attı.

AÇIKHAVA’DA BİR SÜPERSTAR

Konserde 3 saatten fazla sahnede kalan Süperstar, Açıkhava’da adeta yıldız gibi parladı. Repertuvarında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına yer veren Pekkan’a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Süperstar Ajda Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Enerjisiyle kendine hayran bırakan Süperstar konserde; 'Vitrin', 'Yakar Geçerim', 'Sensiz Yıllarda', 'Veda Etmem', 'Ya Sonra', 'Sensiz Yıllarda', 'Eğlen Güzelim', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Düşünme Hiç', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Yıldızların Altında', 'Yaz Yaz Yaz', 'Son Yolcu', 'Hoşgör Sen', 'Hür Doğdum' gibi daha birçok sevilen şarkıyı seslendirdi.