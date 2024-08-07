Ajda Pekkan: Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, hayranlarına; "Bizi yıllarca bir araya getiren, bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı" sözleriyle seslendi
Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda harikulade bir konsere imza attı.
AÇIKHAVA’DA BİR SÜPERSTAR
Konserde 3 saatten fazla sahnede kalan Süperstar, Açıkhava’da adeta yıldız gibi parladı. Repertuvarında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına yer veren Pekkan’a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Süperstar Ajda Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Enerjisiyle kendine hayran bırakan Süperstar konserde; 'Vitrin', 'Yakar Geçerim', 'Sensiz Yıllarda', 'Veda Etmem', 'Ya Sonra', 'Sensiz Yıllarda', 'Eğlen Güzelim', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Düşünme Hiç', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Yıldızların Altında', 'Yaz Yaz Yaz', 'Son Yolcu', 'Hoşgör Sen', 'Hür Doğdum' gibi daha birçok sevilen şarkıyı seslendirdi.
Konserin ilerleyen dakikalarında; “Güzel bir yaz akşamında Harbiye’de bir aradayız. Birlikte eğleneceğimiz güzel bir gece olacak…” diyerek seyirciye hoş geldiniz konuşması yapan Ajda Pekkan konuklara hem görsel hem de müzikal bir ziyafet yaşattı.
Müzikseverler Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde, Ajda Pekkan’ın unutulmaz şarkıları eşliğinde unutamayacakları bir gece yaşadı.
Geceye ışık ve görsel şovlar damga vururken, koreografisini Çağlar Kaçar’ın üstlendiği dans gösterileri gerçekleştirildi.
SÜPERSTAR’DAN 8 ŞARKILIK BİS
Konserin ilk bölümünde 20 parça seslendiren Ajda Pekkan, ardından bis için 8 parça daha seslendirerek 28 efsane şarkısıyla konserini tamamlandı.