Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ajda Pekkan: Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan: Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı

        Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, hayranlarına; "Bizi yıllarca bir araya getiren, bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2024 - 08:49 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu kadar zevk aldığım bir ortam olmadı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, BKM Organizasyonu ile DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda harikulade bir konsere imza attı.

        AÇIKHAVA’DA BİR SÜPERSTAR

        Konserde 3 saatten fazla sahnede kalan Süperstar, Açıkhava’da adeta yıldız gibi parladı. Repertuvarında geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına yer veren Pekkan’a sahnede Tarık Sezer ve birbirinden değerli müzisyenler eşlik etti. Süperstar Ajda Pekkan, sevilen parçalarını Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Enerjisiyle kendine hayran bırakan Süperstar konserde; 'Vitrin', 'Yakar Geçerim', 'Sensiz Yıllarda', 'Veda Etmem', 'Ya Sonra', 'Sensiz Yıllarda', 'Eğlen Güzelim', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Düşünme Hiç', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Yıldızların Altında', 'Yaz Yaz Yaz', 'Son Yolcu', 'Hoşgör Sen', 'Hür Doğdum' gibi daha birçok sevilen şarkıyı seslendirdi.

        REKLAM

        Konserin ilerleyen dakikalarında; “Güzel bir yaz akşamında Harbiye’de bir aradayız. Birlikte eğleneceğimiz güzel bir gece olacak…” diyerek seyirciye hoş geldiniz konuşması yapan Ajda Pekkan konuklara hem görsel hem de müzikal bir ziyafet yaşattı.

        Müzikseverler Açıkhava’nın muhteşem atmosferinde, Ajda Pekkan’ın unutulmaz şarkıları eşliğinde unutamayacakları bir gece yaşadı.

        Geceye ışık ve görsel şovlar damga vururken, koreografisini Çağlar Kaçar’ın üstlendiği dans gösterileri gerçekleştirildi.

        SÜPERSTAR’DAN 8 ŞARKILIK BİS

        Konserin ilk bölümünde 20 parça seslendiren Ajda Pekkan, ardından bis için 8 parça daha seslendirerek 28 efsane şarkısıyla konserini tamamlandı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Buse Naz finalde!
        Buse Naz finalde!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar