Ajda Pekkan, Harbiye'de sahneye çıktı
Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde pırlanta maskesiyle sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu. Pekkan, konser sırasında saçı bozulunca bir süreliğine kulise gitti
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarıyla bir araya geldi.
Sahne enerjisi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan, pırlanta detaylı maskesi ve kostümüyle dikkat çekti.
Ajda Pekkan, şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirdi.
Ajda Pekkan, konser sırasında saçı bozulunca bir süreliğine kulise gitti. Saçlarını düzelttiren Pekkan, sahneye dönerek şarkılarına devam etti.