Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AJet indirimli bilet kampanyası 25-26 Şubat 2025: AJet yurt dışı ucuz bilet 1,9, 19 euro kampanyası ne zaman bitiyor, seyahat tarihi nedir?

        AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyası başlattı! AJet kampanyası ne zaman bitiyor?

        AJet, başlattığı yurt dışı bilet kampanyası kapsamında biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İki gün sürecek kampanyada yolcular, 1 Mart ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarına seyahat edebilecek. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AJet, birçok farklı ülkeye indirimli bilet kampanyası düzenliyor. Kampanya dahilinde bilet fiyatları 1 euro, 9 euro veya 19 eurodan satışa sunuldu. 26 bin 850 koltuk sayısı ile sınırlıandırılan kampanyaya katılım yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden yapılabilir. İşte, detaylar...

        2

        AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ

        AJet kampanyası 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde geçerli olacak.

        3

        AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?

        Bilet alan yolcular 1 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        4

        GENEL BİLGİLER

        1 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

        Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.

        Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.

        Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

        Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        Kampanya 26.850 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.

        Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.

        AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?