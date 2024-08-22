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        Haberler Bilgi Ekonomi AJET indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJET kampanya şartları neler, bilet fiyatları ne kadar ve nerelerde geçerli?

        AJet indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJet kampanya şartları neler ve nerelerde geçerli?

        AJet, iki gün sürecek bir kampanya hayata geçirdi. AJet indirimli bilet kampanyası Avrupa-Türkiye rotasında geçerli olacak. Buna göre Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacak olan kişiler, 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecek. Biletler 22 Ağustos Perşembe günü itibarıyla satışa çıkarken hangi tarihler aralığında seyahat edileceği de açıklandı. Peki 2024 AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte AJet bilet kampanyası detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:25
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        AJet indirimli bilet kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. Söz konusu kampanyadan Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolcular yararlanabilecek. Biletler, 22 Ağustos tarihi itibarıyla 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Peki AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? 25 bin koltuk tahsis edilen AJet bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detayları derledik.

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        AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!

        AJet, ‘’1 Eur + Vergilerden başlayan fiyatlarla Türkiye sizi bekliyor!’’ sloganıyla indirimli bilet kampanyası başlattı.

        Resmi sitesinde yer alan açıklamada "1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni rotalarda yeni hikayelere kanat açın. Tatil planınızı yapın, Türkiye uçuşunuzu bize bırakın.

        Konforlu ve uygun bir seyahat için bu fırsatı yakalayın. İster Türkiye tatilinizin başlangıcı ister Avrupa tatilinizin dönüşü... AJet'le yeni maceraların sınırı yok." Ifadelerini kullandı.

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        AJET KAMPANYA ŞARTLARI

        Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Kampanya kapsamında 25.000 bin adet koltuk arz edildi.

        22 – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletler için geçerlidir.

        22 Ağustos 2024 – 24 Ekim 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

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        AJET BİLET KAMPANYASI NERELERDE GEÇERLİ?

        Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsamaktadır. Ücret detaylarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.

        Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

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        İŞTE GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

        ÜLKE Çıkış Şehri İstanbul Varışlı Tek Yön
        Almanya Düsseldorf İstanbul, Sabiha Gökçen 1 EUR + vergiler
        Berlin İstanbul, Sabiha Gökçen
        Köln İstanbul, Sabiha Gökçen
        Frankfurt İstanbul, Sabiha Gökçen
        Hannover İstanbul, Sabiha Gökçen
        Hamburg İstanbul, Sabiha Gökçen
        Münih İstanbul, Sabiha Gökçen
        Stuttgart İstanbul, Sabiha Gökçen
        Avusturya Viyana İstanbul, Sabiha Gökçen 5 EUR + vergiler
        Bosna Hersek Saraybosna İstanbul, Sabiha Gökçen 11 EUR + vergiler
        Tuzla İstanbul, Sabiha Gökçen
        Belçika Brüksel İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
        Danimarka Kopenhag İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
        Fransa Paris İstanbul, Sabiha Gökçen 18 EUR + vergiler
        Lyon İstanbul, Sabiha Gökçen
        Hollanda Amsterdam İstanbul, Sabiha Gökçen 5 EUR + vergiler
        İngiltere Londra İstanbul, Sabiha Gökçen 16 EUR + vergiler
        İsviçre Basel İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
        Zürih İstanbul, Sabiha Gökçen
        İtalya Milano İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
        Roma İstanbul, Sabiha Gökçen
        Kosova Priştine İstanbul, Sabiha Gökçen 9 EUR + vergiler
        Kuzey Makedonya Üsküp İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
        Macaristan Budapeşte İstanbul, Sabiha Gökçen 19 EUR + vergiler
        Sırbistan Belgrad İstanbul, Sabiha Gökçen 20 EUR + vergiler
        ÜLKE Çıkış Şehri Ankara Varışlı Tek Yön
        Almanya Düsseldorf Ankara, Esenboğa 1 EUR + vergiler
        Berlin Ankara, Esenboğa
        Köln Ankara, Esenboğa
        Frankfurt Ankara, Esenboğa
        Münih Ankara, Esenboğa
        Stuttgart Ankara, Esenboğa
        Avusturya Viyana Ankara, Esenboğa 5 EUR + vergiler
        Fransa Paris Ankara, Esenboğa 18 EUR + vergiler
        Hollanda Amsterdam Ankara, Esenboğa 5 EUR + vergiler
        İsviçre Basel Ankara, Esenboğa 19 EUR + vergiler
        Cenevre Ankara, Esenboğa
        Sırbistan Belgrad Ankara, Esenboğa 19 EUR + vergiler
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