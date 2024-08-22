AJet indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJet kampanya şartları neler ve nerelerde geçerli?
AJet, iki gün sürecek bir kampanya hayata geçirdi. AJet indirimli bilet kampanyası Avrupa-Türkiye rotasında geçerli olacak. Buna göre Avrupa'dan Türkiye yönüne uçacak olan kişiler, 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alabilecek. Biletler 22 Ağustos Perşembe günü itibarıyla satışa çıkarken hangi tarihler aralığında seyahat edileceği de açıklandı. Peki 2024 AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? İşte AJet bilet kampanyası detayları…
AJet indirimli bilet kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. Söz konusu kampanyadan Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolcular yararlanabilecek. Biletler, 22 Ağustos tarihi itibarıyla 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Peki AJet kampanya şartları neler, ne zaman ve nerelerde geçerli? 25 bin koltuk tahsis edilen AJet bilet kampanyası hakkında merak edilen tüm detayları derledik.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!
AJet, ‘’1 Eur + Vergilerden başlayan fiyatlarla Türkiye sizi bekliyor!’’ sloganıyla indirimli bilet kampanyası başlattı.
Resmi sitesinde yer alan açıklamada "1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni rotalarda yeni hikayelere kanat açın. Tatil planınızı yapın, Türkiye uçuşunuzu bize bırakın.
Konforlu ve uygun bir seyahat için bu fırsatı yakalayın. İster Türkiye tatilinizin başlangıcı ister Avrupa tatilinizin dönüşü... AJet'le yeni maceraların sınırı yok." Ifadelerini kullandı.
AJET KAMPANYA ŞARTLARI
Kampanya kapsamında biletler yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı tek yön 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuldu. Kampanya kapsamında 25.000 bin adet koltuk arz edildi.
22 – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletler için geçerlidir.
22 Ağustos 2024 – 24 Ekim 2024 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
AJET BİLET KAMPANYASI NERELERDE GEÇERLİ?
Kampanya Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsamaktadır. Ücret detaylarına aşağıdaki tablolardan ulaşabilirsiniz.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
İŞTE GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR