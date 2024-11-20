AJet'in, Kıbrıs'a düzenlediği kampanyalı uçuşlar devam ediyor. İstanbul, Ankara ve Çukurova ile Lefkoşa uçuşlarında geçerli olmak üzere bilet fiyatları 799 TL'den başlıyor. 60 bin koltuğun arz edildiği kampanyada son gün 31 Aralık 2024. İşte, AJet Kıbrıs indirimli bilet kampanyası detayları...