AJet'in Kıbrıs'a indirimli bilet kampanyası devam ediyor! Kampanya hangi uçuşlarda geçerli?
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için başlattığı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. Kampanya dahilinde 799 liradan başlayan bilet fiyatları, 60 bin yolcu ile sınırlandırıldı. İşte, AJet Kıbrıs kampanyası süresi, uçuş rotası...
AJet'in, Kıbrıs'a düzenlediği kampanyalı uçuşlar devam ediyor. İstanbul, Ankara ve Çukurova ile Lefkoşa uçuşlarında geçerli olmak üzere bilet fiyatları 799 TL'den başlıyor. 60 bin koltuğun arz edildiği kampanyada son gün 31 Aralık 2024. İşte, AJet Kıbrıs indirimli bilet kampanyası detayları...
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Kampanya, tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır. İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) çıkışlı Lefkoşa (Ercan Havalimanı) varışlı ve Lefkoşa (Ercan Havalimanı) çıkışlı İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara (Esenboğa Havalimanı) ve Çukurova (Çukurova Uluslararası Havalimanı) varışlı uçuşlarda geçerlidir.
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
AJet bilet kampanyası 31 Ekim ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.