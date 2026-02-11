GENEL KURALLAR

- Kampanya, tüm yurt içi hatlarını kapsamakta.

- İndirim kampanyası sınırlı süre içinde satın alınabilir ve sınırsız kullanıma sahip.

- İndirim Basic paket üzerinden hesaplanmaktadır. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

- İndirim kampanyası tek yön ve gidiş dönüş tüm yurt içi uçuşlarda geçerli.

- İndirim kampanyası sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

- İndirim kampanyasına vergiler dahil değildir.

- İndirim kodu ajet.com ve AJet Mobil uygulamada geçerli.

- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.