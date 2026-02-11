AJet'ten Ramazan ayına özel yurt içi kampanyası! AJet yurt içi bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli?
AJet, Ramazan ayına özel yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı. 11 Şubat itibarıyla başlayan kampanyanın bilet satışları, 12 Şubat Perşembe günü sona erecek. Yurt içi seyahatlerinde indirimli bilet almak isteyen vatandaşlar, kampanya detaylarını araştırıyor. Peki, AJet yurt içi bilet kampanyası hangi tarihlerdeki uçuşlar için geçerli? İşte tüm detaylar haberimizde...
AJet, Ramazan seyahatlerine özel indirimli bilet kampanyasını 11 Şubat bugün paylaştı. Tüm yurt içi uçuşlarında geçerli olan kampanyanın bilet satışları 11-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Ramazan ayında seyahat edecek vatandaşlar, kampanyanın seyahat tarihlerini merak ediyor. Peki, AJet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi tarihler ve uçuşlar için geçerli olacak, genel kurallar neler? İşte tüm ayrıntılar...
AJET RAMAZAN SEYAHATLERİNE ÖZEL YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATI
AJet, Ramazan ayına özel tüm yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 20 indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 11 Şubat itibarıyla başlayan bilet satışları, 12 Şubat tarihinde sona erecek.
AJET YURT İÇİ KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Ajet’in yurt içi indirimli bilet kampanyası 18 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.
GENEL KURALLAR
- Kampanya, tüm yurt içi hatlarını kapsamakta.
- İndirim kampanyası sınırlı süre içinde satın alınabilir ve sınırsız kullanıma sahip.
- İndirim Basic paket üzerinden hesaplanmaktadır. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
- İndirim kampanyası tek yön ve gidiş dönüş tüm yurt içi uçuşlarda geçerli.
- İndirim kampanyası sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.
- İndirim kampanyasına vergiler dahil değildir.
- İndirim kodu ajet.com ve AJet Mobil uygulamada geçerli.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.