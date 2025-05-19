Ajet ve Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen Ajet ve THY indirimli uçak bileti kampanyası detayları belli oldu. Ajet tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti kampanyası hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. THY’nin kampanyası ise sadece yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki, Ajet ve THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? İşte 2025 Ajet ve THY ucuz uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...