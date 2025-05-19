Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi AJET VE THY UCUZ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI || Yurt içi ve yurt dışı... Ajet ve THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, hangi uçuşlarda geçerli?

        Ajet ve THY 19 Mayıs'a özel indirimli bilet kampanyası başlattı! Ajet ve THY indirimli uçak biletleri nasıl ve nereden alınır, ne kadar?

        Ajet ve Türk Hava Yolları (THY), indirimli uçak bileti kampanyası düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen kampanyaların detayları belli oldu. THY'nin indirimli uçak bileti kampanyası yurt içi uçuşlarda; Ajet'in indirimli uçak bileti kampanyası ise hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. Seyahatseverler ise bu noktada ''Ajet ve THY ucuz uçak bileti nasıl ve nereden alınır? Ajet ve THY indirimli uçak bileti hangi tarihlerde geçerli?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2025 Ajet ve THY indirimli bilet kampanyası hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ajet ve Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel düzenlenen Ajet ve THY indirimli uçak bileti kampanyası detayları belli oldu. Ajet tarafından yapılan açıklamaya göre indirimli uçak bileti kampanyası hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. THY’nin kampanyası ise sadece yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. Peki, Ajet ve THY ucuz uçak bileti nasıl alınır, bilet fiyatları ne kadar? İşte 2025 Ajet ve THY ucuz uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen tüm detaylar...

        2

        THY'DEN 19 MAYIS'A ÖZEL YURT İÇİ BİLETLERDE İNDİRİM KAMPANYASI

        Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), uygun fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunmaya devam ediyor.

        THY, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası düzenledi.

        3

        THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI, BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

        THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre şirket, yurt içine 919 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

        Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 19-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında bilet satın alabilecek.

        Yurt içi uçuşlar ise 1 Ekim-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        4

        THY İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

        115 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, sadece THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.

        5

        AJET'TEN 19 MAYIS'A ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

        AJet de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla indirimli bilet kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında şirket, gençlere özel yüzde 40 indirimli biletleri satışa sundu.

        6

        AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ BİLETLEME VE SEYAHAT TARİHLERİ

        AJet'ten yapılan açıklamaya göre; 12-27 yaş arası gençler, yüzde 40 indirimli biletlerini 19 Mayıs 2025 Pazartesi yani bugün satın alabilecek.

        Yurt içi ve yurt dışı tüm seferler ise 1 Eylül-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        7

        AJET İNDİRİMLİ BİLET NASIL ALINIR?

        Kampanya kapsamında 100 bin koltukla sınırlı indirimli biletler, AJet'in mobil uygulaması üzerinden bugün saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

        Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETGENC" şeklinde indirim kodunun yazılması gerekiyor.

        İndirim, AJet mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı