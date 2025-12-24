GENEL KURALLAR

- 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.

- Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamakta. (Kuzey Kıbrıs hariç)

- Kampanya 168.000 koltuk sayısı ile sınırlı.

- İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

- İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

- İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

- Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.

- Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerli.

- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.