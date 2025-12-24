Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ajet yurt içi indirimli bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli, seyahat tarihleri ne zaman, kaç koltuk satışa sunuldu?

        Ajet 849 TL'den başlayan yurt içi bilet kampanyası başlattı: Kampanya hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        Ajet 24 Aralık bugün itibarıyla 849 TL'den başlayan indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletleme tarihleri 24 – 25 Aralık 2025 olan kampanyada 168 bin koltuk satışa sunuldu. Peki bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli, seyahat tarihleri ne zaman? İşte Ajet yurt içi indirimli bilet kampanyası hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:48
        1

        Ajet 849 TL’den başlayan yurt içi bilet kampanyasını duyurdu. 25 Aralık’a kadar devam edecek olan kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşlar için geçerli olacak. Peki bilet kampanyası seyahat tarihleri ne zaman, kaç koltuk satışa sunuldu? İşte Ajet yurt içi bilet kampanyası hakkında ayrıntılar haberimizde...

        2

        AJET’TEN YURT İÇİ BİLET KAMPANYASI

        Ajet, 24 Aralık bugün itibarıyla 849 TL’den başlayan yurt içi bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 168.000 koltuk satışa sunuldu. Kampanya 25 Aralık tarihinde sona erecek.

        3

        SEYAHAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Ajet’in yurt içi bilet kampanyası 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

        4

        GENEL KURALLAR

        - 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli.

        - Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamakta. (Kuzey Kıbrıs hariç)

        - Kampanya 168.000 koltuk sayısı ile sınırlı.

        - İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerli. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

        - İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli.

        - İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        - Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.

        - Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerli.

        - Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

        - AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        - AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
