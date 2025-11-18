Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.634,04 %0,65
        DOLAR 42,3374 %0,17
        EURO 49,1623 %0,06
        GRAM ALTIN 5.535,66 %-0,28
        FAİZ 40,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,06 %0,32
        BITCOIN 91.090,00 %-0,80
        GBP/TRY 55,7185 %0,06
        EUR/USD 1,1608 %-0,11
        BRENT 63,77 %-0,96
        ÇEYREK ALTIN 9.051,28 %-0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet’in yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim - İş-Yaşam Haberleri

        AJet’in yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim

        AJet, tüm yurt içi seferlerinde geçerli olmak üzere yüzde 30 indirim uyguluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        AJet'in yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AJet, tüm yurt içi seferlerinde geçerli indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde biletler yüzde 30 indirimli olacak.

        Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 20 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

        Kampanya ile alınan biletler, 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, ‘Basic’ biletlerin yanı sıra ‘Flex’ ve ‘Premium’ biletlerde de ek yüzde 30 indirim sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konut fiyatları ekimde arttı
        Konut fiyatları ekimde arttı
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif