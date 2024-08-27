AJet'ten indirimli bilet kampanyası! 2024 AJet indirimli bilet kampanyası şartları, bilet fiyatları ve indirimli hatlar
AJet, iki gün sürecek bir kampanya daha hayata geçirdi. AJet indirimli bilet kampanyası yurt içinde geçerli olacak. Tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya kapsamında 200 bin koltuk ayrıldı. Sehayat etmek isteyenler, 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satın alabilecek. Biletler 27 Ağustos Salı günü satışa çıkarken hangi tarihler aralığında seyahat edileceği de açıklandı. Peki 2024 AJet indirimli bilet kampanyası şartları neler, bilet fiyatları ne kadar ve nerelerde geçerli? İşte AJet bilet kampanyası detayları…
AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI!
AJet yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
Resmi sitesinde yer alan açıklamada ‘’AJet’le yeni rotalar, yeni hikayeler... Sevdiklerinizle yurt içi uçuşlarında geçerli 590 TL’den başlayan fiyatlarla yeni rotalara kanat açın!
Tüm yurt içi uçuşlarda 590 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla AJet’ten biletinizi hemen alın. Türkiye’nin dört bir yanında güzel anılar biriktirmek için unutulmaz bir seyahate hazırlanın.’’ ifadelerini kullandı.
AJET KAMPANYA ŞARTLARI
Kampanya kapsamında biletler 590 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.
Kampanya satış başlangıcı, Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 27 Ağustos 2024 00:00’dır.
16 Eylül 2024 – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsamaktadır.
KKTC (Ercan) uçuşları kampanyaya dahil değildir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti için geçerlidir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil uygulamamızda geçerlidir.
Kampanyalarımızdan önce siz haberdar olmak için AJet Mobil uygulamasını indirip bildirimleri açmayı unutmayın. AJet Mobil uygulamasını aşağıdaki QR kodu okutarak ya da buradaki linkten indirebilirsiniz.
Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemez. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanmaktadır.
Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
Kampanya kapsamında toplam 200.000 adet koltuk arz edilecektir.
Kampanyada sunulan koltuk adetleri hat bazlı değişiklik gösterebilir. Kampanya süresi dolmadan koltuk adetleri tükenebilir.
AJet, kampanya ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
AJET HAKKINDA
AJet veya eski adıyla AnadoluJet, Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketidir. Nisan 2008 tarihinde geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur.