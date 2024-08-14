AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.

Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.

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Böylece AK Parti'nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı.

Partinin bugün Ankara'da gerçekleştirilecek 23'üncü kuruluş yıl dönümü öncesi siyasilerden art arda mesajlar geldi.

EMİNE ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü mesajında,

"Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.

Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.

AK Parti’nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!" ifadelerine yer verdi.