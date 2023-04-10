AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise Adana 1. sıradan aday gösterildi.