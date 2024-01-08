AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz kimdir?
AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti Çankırı adayı 24. dönem milletvekili Hüseyin Yıldız olarak duyuruldu. Açıklamaların ardından "AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz kimdir, nereli kaç yaşında?" soruları gündem oldu. İşte, Hüseyin Filiz'in hayatı ve siyasi kariyeri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkanı adaylarını açıklıyor. AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz olarak belirlendi. Peki, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz kimdir? İşte, konuya dair ayrıntılar...
HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?
Hüseyin Filiz, 2 Şubat 1958'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Kiraz'dır. Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf öğretmenliği Bölümünü bitirdi.
Makine, imalat sanayi ve petrol ürünleri alanlarında ticaret hayatını sürdürdü. AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
İyi düzeyde İngilizce bilen Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.