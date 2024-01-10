AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı açıklaması

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü TBMM'de kutlandı. Siyasi parti grupları, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş ve PMD üyelerini ziyaret etti. Güler, basın çalışanlarına yeşil pasaporta ilişkin, “Bizim yaklaşımımız her zaman hak edenin adil kararlar ışığında her şeyi değerlendiriyoruz. AB ile görüşmelerimiz var. Yeşil pasaport özelliğini kaybetmesin istiyoruz. Belli sayı oranla sınırlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Can Atalay konusunda Güler, “Yargıtay'ın görev alanları ile ilgili somut konu var. Kanunda başka bir merci yoksa, son karar merci Yargıtay’dır. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yargıtay'ın kararı ne olacak? Bizim bunu entegre edecek şekilde kurallara bağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

"7-8 MADDELİK BİR PAKETİMİZ VAR"

Emekliye zam ile ilgili Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.

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