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        Haberler Gündem Politika AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Habertürk'e açıklamalarda bulundu - Gündem haberleri

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den Habertürk'e açıklamalar

        Habertürk'te Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ana muhalefet seçimlerden sonra ciddi bir kavga ortamına sürüklendi. CHP'de yaşananlar. Balya balya paraların döndüğü garip durumlar yaşandı. Bunlar muhalif seçmenin motivasyonunu etkiliyor. Sahadan da bu gözüküyor. Yakın zamanda büyük bir seçim yaptık. 10 ay sonra performansı yüksek bir seçimi beklememiz doğru olmayabilir. 31 Mart seçimlerinde vatandaşımız açısından farklı bir seyirde davranılacağını düşünüyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:06
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        'Muhalif seçmenin motivasyonu düştü'
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        AK Parti TBMM Grun Başkanı Abdullah Güler, Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Güler'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        Teşkilatımız heyecanlı. 2 gün sonra sandığa gidiyoruz. Muhalefet partileri açısından yaşanılan süreç seçmen nezdinde farklı bir durum yaratmış gözüküyor. Kendilerini Millet İttifakı olarak genel seçimlerde toplum huzuruna çıktılar. Daha sonradan itiraflarla ortaya çıktı. Aday belirleme süreçleri, ittifak var mı, yok mu, masanın altında, üstünde tartışmaları. Daha sonra başka şeyler çıktı. Garip bir durum vardı o zamanlar. Seçimlerden sonra ciddi bir kavga ortamına sürüklendi. CHP'de yaşananlar. Balya balya paraların döndüğü garip durumlar yaşandı. Bunlar muhalif seçmenin motivasyonunu etkiliyor. Sahadan da bu gözüküyor. Yakın zamanda büyük bir seçim yaptık. 10 ay sonra performansı yüksek bir seçimi beklememiz doğru olmayabilir. 31 Mart seçimlerinde vatandaşımız açısından farklı bir seyirde davranılacağını düşünüyorum.

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        "İSTANBUL VE ANKARA'DA ÜZÜNTÜ DUYDUĞUMUZ DURUMLAR OLDU"

        Kendi partisi açısından kararlı seçmen var ama muhalefet açısından partisinin kazanamayacağını düşündüğü, yüzde 1'lik, 2'lik, 3'lük partiler var. Bunun seçmenleri kazanabilecek aday noktasında başka partiye yönelebilir. Onların kararsızlığı var. Yoksa büyük partilerin seçmeni kararlı. Kararsız seçmenin 31 Mart'ta sandığa gittiğinde ilçesi, beldesi, ili için hizmet beklentisini karşılayacak adaydan yana tercihlerini kullanacağını düşünüyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir gibi şehirlerimizin belediyecilik hizmetleri açısından, üretmiş olduğu kültürel sanatsal etkinlikleriyle daha çok öne çıkacağını düşünüyorum. Vatandaşımız bunu görüyor. İstanbul ve Ankara'nın 2019 seçimlerinden sonra karnesinin ortaya konması gerekiyor. İstanbul ve Ankara için üzüntü duyduğumuz durumlar oldu.

        "İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI TOPLUMU ALDATMIŞTIR"

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef ne yapmayacağını göstererek başladı. İstanbulumuzun toplamda 10 milyon üstü nüfusu var. Evsel ve çevresel atıklarını arıtacak Marmara'nın derinliklerinde deplase edecek sistemin açılışını iptal ediyorsunuz. İstanbul Belediye Başkanı toplumu aldatarak bilimsel rapordan bahsetti. 'Bu arıtma sistemine gerek yok' dendi. O yatırım tamamlanmış olsaydı Marmara'da müsilaj sorunu olmayacaktı. Marmara'nın kirlenmesinde İstanbul faktörü çok ön planda. İhalesi tamamlanmış, müteahhidi, kredisi hazır bir projeydi. Bu İstanbul'a çok büyük kazanım olacaktı. İlgili belediye başkanı bu projeyi iptal ederek İstanbul'a çok büyük zarar vermiştir.

        "BUNU YAPABİLECEK İSİM MURAT KURUM'DUR"

        Çam Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadılar. Şehrinizin en önemli sağlık sistemine katkı sağlayacak bir hastanenin yolunu yapmıyorsunuz. Bugüne kadar geldi. Peki şimdi seçimlere gidiyoruz? Hala vaatleri nedir? Ben duyamadım. İstanbul'un ulaşımı ile ilgili ne diyor mesela? Çevreye dair ne diyecek? Atık su temini, kanalizasyon, ileri biyolojik arıtma sistemleri, yeni barajlar, bu konuda ne diyecek? Deprem ve kentsel dönüşüm, çok önemli başlık. Kim ne diyecek? Bugüne kadar yaptıkları nedir? Örnek versinler. Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm kadar İBB yapamamış. Kendi gelirleri düşmüş merkezi bütçeden yüzde 88 gelir geliyor. Borç durumu nedir? İstanbul'u 1 gün dahi ihmal edemezsiniz. Ulaşım, çevreye yatırım, kentsel yatırım noktasında bunu yapamazsınız. İstanbul'da bizim çok hızlı şekilde 605 binanın değişmesi lazım. Bunu yapabilecek olan isim ise Murat Kurum'dur.

        "İSTANBUL'DA İLÇELERİMİZİ KORUR YENİ İLÇELER KAZANIRIZ"

        Alacağımız ilçeleri biliyorum. Mevcudu koruduğumuzu düşünüyorum. Sarıyer'i alabileceğimizi düşünüyorum. CHP'de bir karışıklık var. Büyükçekmece ilçemizi yakınen biliyorum. Orayı da alabileceğimizi düşünüyorum. Esenyurt'ta CHP'nin kendi adayını çekerek bambaşka düzlemde başka adayı çıkarıyor olması seçmen karşılığı açısından da tepki çektiğini görüyorum. Orada da sürpriz yapacağımızı düşünüyorum. Küçükçekmece'yi de takip ediyorum, orada da nitelikli bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Mahalli idare seçimlerinde neyi yarıştırıyorsunuz? Konu belli, belediyelerin görev, yetki, sorumlulukları belli. İstanbul'da neyi ön plana çıkarıyorsunuz? Ankara'da neyi vaat ediyor mesela?

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