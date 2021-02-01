AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Başınıza taş düşse saraydan biliyorsunuz Allah akıl fikir versin

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bunlar kendi vekillerinin istifalarına engellemek yerine tam tersine sorunu ‘saray’ diye itham ettikleri, bizim milletin ev diye düşündüğümüz bu milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı’nın çalışma ofisine atıfla yürütmeleri acziyet örneğidir. Kendi vekilleri istifası sonrası ‘saray’ demek biz kendi partimizi yönetemiyoruz demektir” dedi.

"CHP VAKIF OLSUN"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Turan, CHP’den üç milletvekilinin istifa etmesine yönelik olarak,. “CHP üç vekil istifa etti, bu parti meselesi bizi ilgilendirmiyor. CHP yöneticilerin kendi partilerinden istifa eden üç vekilin saray operasyonu sonucu istifa ettiğini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik, zeka yoksunluğu şeklinde tanımlanacak acizliktir. Güyya iktidara en yakın partinin, ana muhalefet partisinin sürekli vekil istifası ile gündeme gelmesi bir istisna olarak görüyoruz. Türkiye’de bir daha söylüyorum. İktidarın oy kaybetmesi gündeme gelmesi gerekirken, Türkiye’de maalesef muhalefet partisinin sürekli sorunlarla, vekil istifalarıyla gündeme gelmesini tam bir ibretlik tablo olarak değerlendiriyoruz. Muharrem İnce’nin istifa açıklamaları, daha önce Yılmaz Öztürk’ün istifası, yine birkaç gün önce üç vekilin istifası , anketlerin sonucu CHP’nin bırakın iktidara alternatif olmayı, CHP ana muhalefet olmayı bile hak etmediğini, topluma umut veren parti olmadığını gösteriyor. CHP kapatılsın, vakıf olsun. CHP’nin tam da geldiği yer burası” ifadelerini kullandı.

Turan, şöyle konuştu:

"İL BAŞKANI ATAMASINI SARAY MI YAPTI?"

“Saray operasyonu demeleri vakıf anlayışı olsa gerek. Aynaya baksalar sorunu görecekler. 3 vekil istifası gerekçeleri; CHP’nin Atatürk ile alakası kalmadı. HDP, PKK ile arasına mesafe koyamadı. CHP milli meselede Türkiye’nin, devletin yanında olmamasını eleştiriyorlar. Üç tane iddialı konunun içinde sarayla irtibatlı neresi var acaba? Bunlar kendi vekillerinin istifalarına engellemek yerine tam tersine sorunu ‘saray’ diye itham ettikleri, bizim milletin ev diye düşündüğümüz bu milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı’nın çalışma ofisine atıfla yürütmeleri acziyet örneğidir. Kendi vekilleri istifası sonrası ‘saray’ demek biz kendi partimizi yönetemiyoruz demektir. Saray talimatı ile olduysa iki ayda elli taciz iddiasına yine ‘saray operasyonu’ diyecekler. ‘Atatürk diyemem’ diye eleştiren İl Başkanı atamasını saray mı yaptı? Yolsuzluktan alınan Belediye Başkanları’nı saray mı atadı? Yalova’da az önce 350 partili istifa etti. Bunu da mı saray organize etti? Kasetle başkan olup, 11 yılda 10 seçim kaybedip hala istifa düşünmemek de mi sarayın operasyonu?”

"TÜRKİYE YARGISI KARAR VERECEK"

Selahattin Demirtaş’ın AİHM kararına ilişkin Cemil Çiçek‘in ve Mehmet Uçum’un açıklamalarına yönelik soruya Turan, “Selahattin Demirtaş saz çalmasını, silahların gölgesinde adım atmasını benzer atraksiyonlarla siyasetçiymiş gibi algılanmasını asla bu millet yutmayacak. 6-8 Ekim olaylarında bu milletin yüzlerce evladının canına mal olan çağrıyı yaptığını biliyorum. PKK’nın terörist başı anıtını dikeceğiz diye şov yaptığını, konuşma yaptığını biliyorum. Demirtaş’ın bu ülkeye nasıl bir kan maliyeti ödettiğini, demokrasimizin geriye gitmesine sebep olduğunu, o yüzden mahkeme kararlarını mahkemede tartışalım. Türkiye hukuk devletidir. AİHM açıklamasında ‘Demirtaş terörist, beraat etsin’ demiyor. Usule ait eleştiri var. Türkiye yargısı kendi kararını verecek” şeklinde konuştu.

Siyasi Partiler Kanunu’na ilişkin soruyla Turan, “Siyasi Partiler gibi konular için komisyonumuz var, çalışma yapıyor. Son durumda diğer partilere götürürüz. Sürekli ‘hayır’ deneceğine, siz verin teklifi. Uyum yasaları çalışma nihayete erdi, yakın zamanda paylaşırız” diye konuştu.

Hayvan Hakları’na yönelik olarak Turan, “Hayvan Hakları epeydir gündemde. Tüm canlılar değer. Son aşamaya getirdik, kanun haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kongreleri’ne ilişkin soruya Turan, Şubat ayında Büyükşehir Kongreleri’nin yapılacağını ve daha sonra Ramazan ayı öncesinde Büyük kongre’nin yapılacağını açıkladı.