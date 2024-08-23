AK Parti İstanbulkart'ta 30 yaş sınırını yargıya taşındı

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 yaş üstü öğrencilerin ulaşımda 'Öğrenci İstanbulkartı'ndan yararlanamayacağına ilişkin İBB uygulamasının iptali için davamız açılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu konuda vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Türkyılmaz, uygulamanın iptaline yönelik dava açmak isteyenler için mahkemeye sunulan dava dilekçesinin görseline de paylaşımında yer verdi.

Türkyılmaz'ın İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunduğu dilekçede, İBB Meclisi tarafından alınan kararın, anayasal güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

"Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." ifadesinin yer aldığı Anayasa'nın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesine değinilen başvuru dilekçesinde, söz konusu karar ile makul, geçerli bir neden gösterilmeden öğrenci tanımına yaş kısıtlaması getirilerek toplumda aynı statüdeki (öğrenci) kişilere farklı muameleler yapılmasının önünün açıldığı kaydedildi. Dilekçede, idarenin takdir yetkisini kullanırken eşitlik ilkesini gözetmesi gerektiği, hukukun temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesine aykırı işlemler yapılamayacağının yüksek mahkemenin kararı ile sabit olduğu ifadesi yer aldı.