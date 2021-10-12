AK Parti'li İsmet Uçma uğurlandı 0:00 / 0:00

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AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), dün tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Uçma için bugün öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Uçma ailesi olarak Cemal kardeşimle yaklaşık 40 yılı aşkın bir kardeşliğimiz var. İsmet ile de hakeza ona yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük. Özellikle de İşaret Yayınları ile zaten hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve bunun yanında tabi düşünce ve fikir hayatında özellikle de bunları işaret eden bir kardeşim olarak bu yolda omuz omuza yürüdük. Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan tabi İsmet kardeşimizi de şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı. Törenin ardından Uçma'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.