AK Parti-MHP yerel seçim işbirliği genişliyor AK Parti ve MHP grupları, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde seçim işbirliğine gitme konusunda hassas ve titiz bir çalışma yürütüyor. İki ittifak partisinin yerel seçim işbirliği Türkiye'nin bütününde olmasa bile muhalefet bloğunun da ittifak yapıp yapmamasına bağlı olarak genişleyebilir. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aldığı karar gereği iki parti arasında yerel seçim işbirliğine yönelik ortak bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon çalışmalarına başladı.

AK Parti heyetinde; Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yer alıyor. MHP heyetinde ise Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül bulunuyor.

CHP’DEKİ 11 BÜYÜKŞEHİR

AK Parti-MHP arasındaki seçim işbirliğinin ana hedef stratejisi, öncelikli olarak CHP’nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini geri alma üzerine kuruldu. CHP şu anda; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediyelerini elinde tutuyor. MHP, İstanbul ve Ankara’da kesin olarak AK Parti’nin adaylarını destekleyecek. Diğer büyükşehirler üzerinde de titiz bir çalışma yürütülüyor.

İki parti arasında 2019 yerel seçimlerinde yapılan işbirliğinde; Adana, Mersin ve Manisa’da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti aday göstermişti. Son seçimde Adana ve Mersin’i CHP, Manisa’yı MHP kazanmıştı. Şimdiki görüşmelerde bu iller üzerinde ayrı bir strateji geliştiriliyor. İllerde genel olarak sahadaki duruma, il genel meclisinde ve belediye meclisinde partilerin aldıkları oylara ve potansiyellerine bakılıyor. Aday gösterilmesi düşünülen isimler de önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

İŞBİRLİĞİ GENİŞLEYECEK

AK Parti-MHP seçim işbirliğinde, muhalefet partilerinin de ittifak yapıp yapmayacağı önemli ancak iki partinin heyetleri, seçim ittifakının en geniş ve sonuç alıcı biçimde sahaya yansıması için detaylı ve hassas bir çalışma yürütüyor. Türkiye genelinde olmasa da büyükşehirler, iller ve ilçeler bazında AK Parti-MHP ittifakının en geniş şekliyle sandığa yansıması için çalışma yapılıyor. Bazı illerde ise AK Parti ile MHP’nin kendi adaylarıyla seçim yarışına gireceklerini söylemek yanlış olmaz.

ARALIKTA BİTECEK

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu” çerçevesinde çalışmalar yürüten AK Parti- MHP ortak heyeti, çalışmalarını aralık ayına girilmeden tamamlamayı hedefliyor. 1 Aralık tarihi, belediye başkan adayı olmak isteyen kamu çalışanlarının istifası için son gün. Bu nedenle seçim işbirliği çalışmalarının bu tarihe kadar bitirilmesi amaçlanıyor. Hangi parti, hangi büyükşehir, il veya ilçeden aday çıkaracaksa kamu görevlileri, parti yönetimlerinin alacağı bu karara göre istifalarını verecekler. Ortak heyet çalışmalarını tamamladıktan sonra parti liderlerinin onayına sunacak. Nihai kararı liderler verecek.