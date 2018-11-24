AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler oldu! Peki, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hilmi Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli?

HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Ordu'da Büyükşehir Belediyesi adayını Mehmet HilmiGüler olarak açıkladı. 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğan Mehmet Hilmi Güler, ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 22'inci dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.





Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Enver Yılmaz'ın AK Parti Genel Merlezi tarafından istifası istenmişti. 18 Eylül 2018'de istifa eden Yılmaz'ın yerine Altınordu ilçe Belediye Başkanı Engin Tekintaş belediye meclisinde yapılan oylamayla Ordu Büyükşehir Belediye Balkanlığı'na seçilmişti.

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