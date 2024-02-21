AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Habertürk'e konuştu

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Şanlıurfa Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir belediye başkanı tekrardan aday olduktan sonra karnesi 5 yılda yaptıkları. İkinci karnesi de 5 yılda yapacakları. Belediye hizmet binamızı yıkıp, park yapacağımızı vaat etmiştik, yaptık. Dijital sinemayı kurduk. Vaat etmediklerimiz içerisinde Şanlıurfa'nın kalbine hançer gibi giren kuyumcular çarşısı. Burayı park yapacak dememiştik. Şu anda yıkıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kamulaştırma kararı verildi, çalışmalarımızı başlattık. Karnemiz çok iyi notlarla dolu. Urfa'nın çözülmez denen birçok problemini çözdük. Şanlıurfa'da uzun süre konuşulan turizm yolu için 426 yapının kamulaştırılması gerekiyordu. Başladık, bitirdik, yol asfaltlandı, sona doğru geldik orada. Bütün Şanlıurfa halkının oyuna talibim. Ben hiç ayrım yapmadım, kutuplaştırmadım. 2,5 milyon Şanlıurfa'nın kardeşliği en önemli projemdir.

"ÇOK GÜZEL BİR BİLİM MERKEZİ AÇTIK"

Önümüzdeki dönemde 10 kilometreyi bulan raylı sistem yapacağız. Kadın ve gençlerle ilgili güzel çalışmalar yaptık. 49 tane spor salonu açtık. Bütün bu salonları daha da geliştireceğiz. Çok güzel bir bilim merkezi açtık. Çocuklarımız ve gençlerimiz dijital sistemle çok daha yakın tanışacak. Dünyada bu konuda ileri gitmiş şehirlerle bağ kurmuş durumdayız.