AK Parti Sözcüsü Çelik: Belçika’da vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçika'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bölücü Terör Örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. İlgili kurumlarımız süreçle ilgili her türlü yasal takibi yapmaktadır." ifadelerini kullandı.
Giriş: 26.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 26.03.2024 - 22:11
Belçika’daki olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bölücü Terör Örgütü PKK yandaşlarının Belçika’daki vatandaşlarımıza yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. İlgili kurumlarımız süreçle ilgili her türlü yasal takibi yapmaktadır." ifadelerine yer verdi.
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