AK Parti Sözcüsü Çelik: "Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye ordusunun Halep'teki terör örgütü YPG güçlerine karşı düzenlediği operasyona dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve merkezi otoritesinin Türkiye için kritik önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Tek devlet, tek ordu, tek Suriye" temelinin benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir.

Suriye’de “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir.

Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir.

Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar. Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur.