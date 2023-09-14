Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sözcü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. “Türkiye’nin kurucu partisi” ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun.

        Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar.

        Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz!

        REKLAM
        twitter

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Çelik
        #Faik Öztrak
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Tarım işçilerinin kavgasında midibüs kundaklandı!
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        Galatasaray transferi kapattı mı?
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!