AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Öztrak'a tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin tepki gösterdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer" açıklamasında bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş. Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. “Türkiye’nin kurucu partisi” ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun.

Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında sus pus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar.

Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz!

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Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir