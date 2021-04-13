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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'e "ramazan" tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun" temalı video paylaşan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'e tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'e
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollandalı siyasetçi Wilders'e tepki
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HABERTURK.COM

Hollandalı siyasetçi Wilders, "İslam'ı durdurun. Ramazanı durdurun. İslamizasyonu durdurun. İslam bizim tarihimizde, kültürümüzde ve geleceğimizde yok. İslam, Hollanda'ya ait değil" ifadelerinin kullanıldığı videosunu paylaştı.

Ömer Çelik ise Twitter'da, videoyu alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu faşist, Ramazan’a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam’a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten.

İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve “yabancı”ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır."

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