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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi cehaletin zirvesi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi: Saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 05.07.2025 - 18:36
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        Sözcü Çelik'ten Özel'e tepki
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP Lideri Özgür Özel'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş.

        Özgür Özel’in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir.

        Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel’in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, “sandık” en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel’in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır.

        Özgür Özel’in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir.

        Türkiye’de demokratik süreçler, CHP’nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel’in CHP’nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir.

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