31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sungurlu ilçesinde belediye başkanlığını İyi Parti'den seçime giren mevcut başkan Abdulkadir Şahiner kazanmıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre ilçe merkezinde 75 sandıkta kullanılan oyların 8 bin 516’sını alan Abdulkadir Şahiner belediye başkanlığını kazanırken, AK Parti adayı İlyas Özkan 8 bin 256, MHP adayı Şaban Köyhanoğlu 2 bin 60 oy almıştı.

Yapılan sayımlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu tarafından 74 sandıkta geçersiz olan oyların tamamı yeniden sayıldı. Yapılan kontrol sonucu oy birliği ile 8 oy İYİ Parti'ye, 4 oy da Ak Parti'ye eklendi.

Bu sonuçlara göre Abdulkadir Şahiner 8 bin 516 olan oyunu 8 bin 524'e çıkardı. 8 bin 256 oy alan İlyas Özkan'ın oyu ise 8 bin 260'a çıktı.