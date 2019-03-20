AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti Van il başkan adayı kim? Necdet Takva kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, Van il başkan adayı Necdet Takva kimdir? İşte Necdet Takva'in hayatı...

NECDET TAKVA KİMDİR?

1969 Van doğumlu olan Takva; ilk ve lise öğretimini Van’da tamamladıktan sonra Ankara Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi bölümünde mezun oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yönetim bilimlerinde yüksek lisans yaptı. Üç dönem Maliye işletme okudu. Sekiz yıla yakın VATSO’da genel sekreterlik görevini icra ettikten sonra Mirza Nadiroğlu’nun başkanlığı döneminde bir grup arkadaşıyla oda yönetiminden istifa etti.

Takva yazarlık yönüyle de tanınan biri Dört yıl boyunca yerel bir gazetede ‘Sentez’ adıyla köşe yazarlığı yaptı ve birçok ulusal yayın organında makaleleri yayınlandı. EDH kurcusu Necdet Takva Evli dört çocuk babası.