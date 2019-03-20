AK Parti ve MHP 2019 belediye başkan seçimlerinde Cumhur ittifakından aday gösterdiği illerden birisi de Adıyaman oldu. Adıyaman'daki seçmenler, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Süleyman Kılınç'ın hayatını araştırıyor. Cumhur İttifakı Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç'ın hayatından detaylar haberimizde.

SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?



Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür.

Süleyman Kılınç, 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir. Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.