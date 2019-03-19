AK Parti 2019 il başkan adayları açıklandı. Vatandaşlar AK Parti ''AK Parti ve MHP İzmir il başkan adayı kim? Nihat Zeybekci kimdir?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, İzmir il başkan adayı Nihat Zeybekci kimdir? İşte Nihat Zeybekci'nin hayatı...

NİHAT ZEYBEKÇİ KİMDİR?



1 Ocak 1961'de Denizli Tavas Pınarlar beldesinde doğdu. Baba adı Şükrü, anne adı Fatmcidır. Sanayici, İş Adamı; Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1994'te kendi şirketini kurdu. Denizli Platform Sözcülüğü, Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliği, Denizli Tekstil ve Konfeksiyon ihracatçılar Birliği Başkanlığı, Denizli Belediye Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği Baskan Vekilliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi. AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Sanayi,Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 61, 62, 63 ve 65. Hükümetlerde Ekonomi Bakanı olarak görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babasıdır.