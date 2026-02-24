Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem AK Parti’li Acar: Terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız

        AK Parti’li Acar: Terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri olan terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız. Hayırlı bir işe koyulduğumuzu ve Allah'ın izniyle de inşallah başaracağımıza inandığımızı paylaşabiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 23:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Acar, basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesiyle ilgili konuya ilişkin, “Bazı meseleler üzerinden geri bildirimlerimizi aldık ve aksiyon almak üzerine de ilgili makamlarla bu istişarelerimizi ilgili yerlerle yürütmeye gayret gösterdik. Birkaç ay içerisinde sizlere bununla ilgili en azından ilk kısmı ve ikinci kısmıyla ilgili hem reklam paylaşımı noktasında teknik anlamda hem de yeşil pasaportlarla alakalı Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaşımları ve talimatları doğrultusunda ilgilendiğimizi İletişim Başkanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma ortamında bunu sağlamaya gayret ettiğimizi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

        ‘YOĞUN PROGRAMLARLA SAHADAYIZ’

        Acar, basın mensuplarının kamuoyu vicdanını canlı tutan hayati bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyerek, “Bizim siyaset anlayışımızda basın, haber aktaran bir mecranın ötesinde toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik dengeyi güçlendiren en önemli sorumluluk alanlarından biridir. Türkiye Basın Federasyonumuzun da ortaya koyduğu kararlı vizyonu demokrasi ve basın özgürlüğü alanındaki hassasiyeti yakinen takip ettiğimizi paylaşabilirim. Dezenformasyonun bu kadar kol gezdiği bir dönemde hakikatin yanında durmak doğru habercilik ve sağduyulu yayıncılığı güçlendirmek her zamankinden daha büyük bir sorumluluk taşıyor. AK Parti olarak bu yolda verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizler Ramazan-ı Şerif'i milletimizle kurduğumuz gönül bağının derinleştiği bir seferberlik ayı olarak görüyoruz. Bildiğiniz üzere bu yıl ramazan çalışmalarımızı ‘Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir’ ana teması etrafında yürütüyoruz. Bu kampanyayla aslında 86 milyon vatandaşımızla bir araya gelerek birlik ve beraberlik kardeşliğimizi ifade etmeye ve bu kararlılığımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Teşkilat Başkanlığımızın koordinasyonunda yoğun programlarla sahadayız” dedi.

        ‘EN HAYATİ BAŞLIKLARIMIZDAN BİRİSİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE’

        Acar, “Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki, 23 yıldır hiç kimsenin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, inancımıza ve değerlerimize yönelik saldırgan yaklaşımları da asla müsaade etmedik, etmeyiz. Bizim kapımız toplumsal barışı hedef alanlarla değil bu ülkeye hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin mezhepler, inançlar, kimlikler üzerinden bölünmesine müsaade etmedik. Etmeyeceğiz. Hepimizin tahkimi için en hayati başlıklarımızdan biri de bildiğiniz üzere terörsüz Türkiye hedefidir. Bu hedefe doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri olan terör meselesini artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız. Hayırlı bir işe koyulduğumuzu ve Allah'ın izniyle de inşallah başaracağımıza inandığımızı paylaşabiliriz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne ve oğluna zehir operasyonu!

        Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda anne ve oğlunun kiraladığı iki ayrı adreste tam 230 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerden birinin depo olarak kullanıldığı belirlenirken, oğul tutuklandı, anne hakkında adli kontrol kararı verildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!