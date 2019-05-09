AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, komedyen Şahan Gökbakar'ın taklidine yanıt verdi. Yavuz, "Şahan Gökbakar'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi" dedi.

Gökbakar da Yavuz'a Twitter üzerinden yanıt vererek, "Dietimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan bey. Neyse dietimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasın en onemlisi o. Espiriye açik bir siyasetçi olmanızı" karşılığını verdi.

Gökbakar önceki gün Instagram'dan Ali İhsan Yavuz'un taklidini yapmıştı.