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AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Şahan Gökbakar'a yanıt

HABERTURK.COM

AK Partili Ali İhsan Yavuz, kendisinin taklidini yapan Şahan Gökbakar'a yanıt verdi. Yavuz, "Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi" dedi. Gökbakar da Twitter'dan Yavuz'a karşılık verdi

Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, komedyen Şahan Gökbakar'ın taklidine yanıt verdi. Yavuz, "Şahan Gökbakar'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi" dedi.



AK Partili Ali İhsan Yavuz, Şahan Gökbakar'ın kendisinin taklidini yapmasına yanıt verdi.

Yavuz, Twitter'dan "Şahan Gökbakar'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabi" ifadelerini kullandı.

Gökbakar da Yavuz'a Twitter üzerinden yanıt vererek, "Dietimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan bey. Neyse dietimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasın en onemlisi o. Espiriye açik bir siyasetçi olmanızı" karşılığını verdi.

Gökbakar önceki gün Instagram'dan Ali İhsan Yavuz'un taklidini yapmıştı.

 

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