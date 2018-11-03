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AK Partili Özhaseki'den seçim yorumu: Bizim pehlivan şampiyon

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Kocasinan Belediyesi'nin etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Özhaseki, yerel seçimlerde şaşırtıcı adaylar da olacağını belirtti. Özhaseki, "Sizin partinizde demokrasi yok, diyorlar. Liderinizi neden değiştirmiyorsunuz, diyorlar ama görüyorsunuz bizim pehlivan herkesi yeniyor ve şampiyon. Sizin pehlivanınız ise çıkıyor ve yeniliyor. Boyuna yeniliyor" dedi

03.11.2018 - 16:03 | Güncelleme: DHA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocasinan ilçesinde belediye tarafından yaptırılan sosyal tesisin açılışı ve ünlü Cırgalan biberinin tanıtım etkinliğine katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada belediyelerin AK Parti öncesi dönemlerde ideolojik saplantılı ve takıntılı hizmetler yaptığını söyledi. Özhaseki, "Bizden önceki belediyeler döneminde büyükşehirlerde sular akmıyor, çöpler patlıyordu. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında dağlar var" dedi.

'BİZİM PEHLİVAN ŞAMPİYON, HERKESİ YENİYOR'

Mehmet Özhaseki, konuşması sırasında sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na getirerek şunları söyledi:

"Türkiye artık oyun kurucu durumundadır. Aslanlar gibi dik duran Recep Tayyip Erdoğan var. Öyle ki ne gece ne gündüz dinlemiyor ve ömrünü millete adıyor. Yani kısacası bizim pehlivan şampiyon. Herkesi yeniyor. Sizin partinizde demokrasi yok, diyorlar. Liderinizi neden değiştirmiyorsunuz, diyorlar ama görüyorsunuz bizim pehlivan herkesi yeniyor ve şampiyon. Sizin pehlivanınız ise çıkıyor ve yeniliyor. Boyuna yeniliyor."

'NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR'

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı yorumları da eleştirerek, "Kılıçdaroğlu'nu dinlemiyorum. Aslında muhalefeti dinlemek lazım ama Kılıçdaroğlu ciddiye alınacak birisi değil. Şaka gibi adam, ne dediğini bilmiyor. Ne diyeyim; Allah iyiliklerini versin. Böyle bir muhalefet nerede var? Yalan yanlış şeyler söylüyor. Kalkmışlar İstanbul Havalimanı ile ilgili birçok laf ediyorlar ve eleştiriyorlar. Eski bir Çevre Bakanı olarak söylüyorum; böyle bir havaalanı tabiata çok zarar veriyormuş, böyle bir şey yok. Buranın eski hali bildiğiniz gibi maden çukurlarıydı. Zemin sertleşmesi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ülkemizin milyonlarca dolar gelir elde edeceği bir yer yapılıyor. Türkiye önemli bir havaalanı üssü oluyor" diye konuştu.

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